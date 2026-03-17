Les petites bêtes de l’étang Guénin
Les petites bêtes de l’étang Guénin mercredi 22 avril 2026.
Les petites bêtes de l’étang
Guénin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 12:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Grâce à une pêche à l’épuisette, découvrez les invertébrés aquatiques et leur écosystème. Prenez le temps de les observer, de les identifier afin de connaître leurs secrets. Avec Centre Bretagne Nature.
10h sur inscription. 5€/adulte et 4€/enfant (-12 ans). À partir de 4 ans prévoir des bottes. .
Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96
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L’événement Les petites bêtes de l’étang Guénin a été mis à jour le 2026-03-17 par OT BAUD Communauté