Les petites bêtes de l’étang Guénin

Les petites bêtes de l’étang Guénin mercredi 22 avril 2026.

Les petites bêtes de l’étang

Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Grâce à une pêche à l’épuisette, découvrez les invertébrés aquatiques et leur écosystème. Prenez le temps de les observer, de les identifier afin de connaître leurs secrets. Avec Centre Bretagne Nature.
10h sur inscription. 5€/adulte et 4€/enfant (-12 ans). À partir de 4 ans prévoir des bottes.   .

Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96 

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English :

L’événement Les petites bêtes de l’étang Guénin a été mis à jour le 2026-03-17 par OT BAUD Communauté

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