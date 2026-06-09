Les petites bêtes des prairies Un safari miniature au cœur de la nature Courteranges mercredi 22 juillet 2026.

Courteranges

Les petites bêtes des prairies Un safari miniature au cœur de la nature

RDV devant la mairie de Courteranges Courteranges Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-26

Ces discrets habitants jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature. Ouvrez l’œil et découvrez leur incroyable diversité au fil des herbes hautes !



Gratuit, réservation obligatoire. .

RDV devant la mairie de Courteranges Courteranges 10270 Aube Grand Est +33 3 25 43 38 88 contact@pnr-foret-orient.fr

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English :

L’événement Les petites bêtes des prairies Un safari miniature au cœur de la nature Courteranges a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne