Les petites bêtes

Lab71 2 chemin le Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-09 15:30:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-29

Découvrez les super-pouvoirs des invertébrés ! Fourmis, papillons, escargots… devenez incollables sur ces aventuriers minuscules cachés sous les feuilles, dans l’eau, ou au cœur du sol. De 4 à 10 ans. .

Lab71 2 chemin le Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

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English : Les petites bêtes

L’événement Les petites bêtes Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-03-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)