Les petites bêtes Lab71 Dompierre-les-Ormes
Les petites bêtes Lab71 Dompierre-les-Ormes jeudi 9 avril 2026.
Les petites bêtes
Lab71 2 chemin le Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:00:00
fin : 2026-04-09 15:30:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-29
Découvrez les super-pouvoirs des invertébrés ! Fourmis, papillons, escargots… devenez incollables sur ces aventuriers minuscules cachés sous les feuilles, dans l’eau, ou au cœur du sol. De 4 à 10 ans. .
Lab71 2 chemin le Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
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English : Les petites bêtes
L’événement Les petites bêtes Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-03-18 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)