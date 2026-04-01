Les Petites boîtes à musique, Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing

Les Petites boîtes à musique Mercredi 1 avril, 10h30 Médiathèque Aimé Césaire Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T10:30:00+02:00 – 2026-04-01T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T10:30:00+02:00 – 2026-04-01T11:00:00+02:00

Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecesaire@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat

Pomme de reinette ou pomme d’api ? Les PBàM vont chanter la nature, les arbres et les petites bêtes… Tout un programme !

Service Communication de la Ville de Tourcoing