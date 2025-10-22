LES PETITES CARAPACES DU BAGNAS Agde

Route de Sète Agde Hérault

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Découvrez les mystères de la tortue d’eau douce la Cistude d’Europe, à travers une animation et un atelier créatif.

Des tortues vivent aussi en eau douce! Venez vivre un mix original entre animation et atelier pour découvrir la mystérieuse Cistude d’Europe et repartir avec une création unique!

> Payant

> Sur réservation

> Informations au 04.67.01.60.23 .

Route de Sète Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 60 23 accueil@adena-bagnas.fr

English :

Discover the mysteries of the freshwater turtle: the European pond turtle, through an animation and a creative workshop.

German :

Entdecken Sie die Geheimnisse der Süßwasserschildkröte: die Cistude d’Europe, durch eine Animation und einen kreativen Workshop.

Italiano :

Scoprite i misteri della tartaruga d’acqua dolce: la tartaruga marina europea, attraverso un’animazione e un laboratorio creativo.

Espanol :

Descubre los misterios de la tortuga de agua dulce: el galápago europeo, a través de una animación y un taller creativo.

