Les Petites causeries à la médiathèque du Phénix Médiathèque du Phénix Metz

Samedi 2026-03-07 10:30:00
2026-03-07
2026-03-07
Une heure pour discuter livres, musique ou cinéma et découvrir les collections de la médiathèque. Curieux ou passionnés, écoutez ou partagez vos coups de cœur.Adultes
An hour to discuss books, music or cinema and discover the media library’s collections. Curious or passionate, listen to or share your favorites.
