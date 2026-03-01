Les Petites causeries à la médiathèque Verlaine Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz

Les Petites causeries à la médiathèque Verlaine

Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle

Samedi 2026-03-28 10:30:00

Une heure et demie pour discuter livres, musique ou cinéma et découvrir les collections de la médiathèque. Curieux ou passionnés, écoutez ou partagez vos coups de cœur.Adultes

An hour and a half to discuss books, music or cinema and discover the media library’s collections. Curious or passionate, listen to or share your favorites.

