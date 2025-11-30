Les petites Conférences #9 : « Qui a peur de l’IA ? », par Daniel de Roulet architecte, ingénieur et écrivain La Maison de la Poésie PARIS

Un savant un peu fou avait inventé en 1966 un programme d’ordinateur qui permettait de poser des questions à une machine et de recevoir des réponses crédibles et censées. Quand il a compris que son invention, le logiciel Eliza, était mal utilisé, il a fait campagne contre l’ingérence de l’intelligence artificielle. Une telle démarche est-elle encore possible aujourd’hui ? Ou bien doit-on se résigner à l’emprise de cette technique sur nos vies ? Pour répondre il faut comprendre comment marche cette intelligence dernier cri, comment elle a eu ses hauts et ses bas, de quoi elle a besoin pour se développer et ce qu’elle menace dans nos manières de penser.

Ces interrogations seront la matière même du propos de Daniel de Roulet.

Daniel de Roulet, né en 1944 à Genève, a gagné sa vie comme architecte et comme ingénieur dans le numérique. Il a notamment travaillé dans le domaine de la sécurité des installations nucléaires et, en 1985, au Laboratoire d’intelligence artificielle en médecine du Massachussetts Institute of Technology. Il est par ailleurs l’auteur de romans et de chroniques, traduites dans de nombreuses langues.

Ce cycle de conférences est proposé par Gilberte Tsaï.

« Les petites conférences » sont devenues une collection aux éditions Bayard.

Les Petites Conférences , c’est une école pas comme les autres. On pourrait l’appeler « l’école du dimanche ». On peut venir avec ses amis, avec les parents ou les grands-parents, en famille ou tout seul, adulte ou enfant, pour rencontrer, écouter et dialoguer avec les plus grands, philosophes, historiens, musiciens, géographes… Une conférence tous publics, à partir de 10 ans.

Le dimanche 30 novembre 2025

de 15h00 à 16h00

payant

De 2 à 7 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-30T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-30T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-30T15:00:00+02:00_2025-11-30T16:00:00+02:00

La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin 75003 PARIS