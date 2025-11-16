Les Petites Conférences La Grande Halle de la Villette Paris

Et si les animaux écrivaient, à leur manière… Les

chiens laissent des messages pour les autres chiens sur les arbres et les

réverbères. Les chats, les loups, les fourmis, les chèvres des montagnes,

tous laissent des traces, des marques, des signatures et chaque animal apprend à les lire. Et si nous

imaginions qu’un jour nous aussi serons capables de les lire ?



Par Vinciane Despret, philosophe des sciences, psychologue, et écrivaine, en compagnie de sa chienne Alba

Depuis 2014, Gilberte Tsaï imagine Les Petites Conférences adressées aux enfants et à leurs proches. Pour la première fois accueillies à Little Villette, elles invitent à dialoguer avec des penseurs et créateurs de tous horizons, dont les échanges sont publiés aux éditions Bayard.

Les Petites Conférences : les enfants y écoutent des adultes sérieux, qui les prennent au sérieux.

Le dimanche 16 novembre 2025

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif unique : 5€

Public enfants. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-16T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-16T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-16T15:00:00+02:00_2025-11-16T16:00:00+02:00

La Grande Halle de la Villette 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 7 : Corentin Cariou (Paris) (511m)

Bus -> 6071 : Canal de l’Ourcq (Paris) (439m)

Vélib -> Metz – Marne (150.85m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.lavillette.com/manifestations/les-petites-conferences-et-si-les-animaux-ecrivaient-2/ +33140037575