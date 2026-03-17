Les petites échappées nuit de la chouette Melrand
Les petites échappées nuit de la chouette Melrand mardi 14 avril 2026.
Les petites échappées nuit de la chouette
Melrand Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 19:00:00
fin : 2026-04-14 21:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Partez à la découverte des rapaces nocturnes de nos forêts ! Une animation ludique suivie d’une balade de nuit pour mieux connaître ces mystérieux habitants de la nuit. Avec Centre Bretagne Nature.
À 19h, gratuit sur inscription auprès de l’Office de Tourisme. À partir de 5 ans. .
Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07
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L’événement Les petites échappées nuit de la chouette Melrand a été mis à jour le 2026-03-17 par OT BAUD Communauté