Les petites échappées nuit de la chouette

Melrand Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 19:00:00

fin : 2026-04-14 21:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Partez à la découverte des rapaces nocturnes de nos forêts ! Une animation ludique suivie d’une balade de nuit pour mieux connaître ces mystérieux habitants de la nuit. Avec Centre Bretagne Nature.

À 19h, gratuit sur inscription auprès de l’Office de Tourisme. À partir de 5 ans. .

Melrand 56310 Morbihan Bretagne +33 2 97 08 04 07

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English :

L’événement Les petites échappées nuit de la chouette Melrand a été mis à jour le 2026-03-17 par OT BAUD Communauté