Longuenée-en-Anjou

Les petites enquêtes

2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17 12:30:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-24

Animations théâtralisée pour les enfants de 7 à 12 ans et leurs familles. .

2 rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93 billetterie@anjou-theatre.fr

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English :

L’événement Les petites enquêtes Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Angers