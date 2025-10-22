Les Petites Entrevues Belfort
Les Petites Entrevues
Tarif : 5 EUR
22 au 29 octobre 2025
Le festival Les Petites Entrevues revient pour les vacances de la Toussaint !
8 jours de cinéma pour les enfants (et les + grand·es !), du 22 au 29 octobre dans toute la région Belfort, Delle, Lure, Giromagny, Mulhouse … Au programme plus d’une quinzaine de films, un ciné-concert, des ateliers, des lectures, des jeux, des surprises. Et cette année, une thématique qui court, nage, vole et miaule les animaux. .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 04 80 90 contact@festival-entrevues.com
