Les Petites Entrevues Belfort mercredi 22 octobre 2025.

Belfort Territoire de Belfort

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-29

2025-10-22

Le festival Les Petites Entrevues revient pour les vacances de la Toussaint !

8 jours de cinéma pour les enfants (et les + grand·es !), du 22 au 29 octobre dans toute la région Belfort, Delle, Lure, Giromagny, Mulhouse … Au programme plus d’une quinzaine de films, un ciné-concert, des ateliers, des lectures, des jeux, des surprises. Et cette année, une thématique qui court, nage, vole et miaule les animaux. .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 70 04 80 90 contact@festival-entrevues.com

