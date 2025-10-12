Les Petites Foulées de la Baie running Place de la Liberté Locquénolé

Les Petites Foulées de la Baie running Place de la Liberté Locquénolé dimanche 12 octobre 2025.

Les Petites Foulées de la Baie running

Place de la Liberté Eglise de Saint-Guénolé Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Les Petites Foulées de la Baie reviennent à Locquénolé le 12 octobre 2025 !

Un parcours magnifique face à la baie, entre sport, convivialité et paysages à couper le souffle

Programme

-5 km départ 10h

-10 km départ 10h30

Départ de Locquénolé (29)

Inscriptions en ligne www.klikego.fr

Que vous soyez coureur confirmé ou amateur de belles balades sportives, c’est l’occasion de partager un moment unique en bord de mer

Alors, prêts à chausser vos baskets ? .

Place de la Liberté Eglise de Saint-Guénolé Locquénolé 29670 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Petites Foulées de la Baie running Locquénolé a été mis à jour le 2025-09-12 par OT BAIE DE MORLAIX