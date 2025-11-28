Les Petites Fugues avec Raphaël Meltz La Cluse-et-Mijoux
Les Petites Fugues avec Raphaël Meltz La Cluse-et-Mijoux vendredi 28 novembre 2025.
Les Petites Fugues avec Raphaël Meltz
Bibliothèque municipale La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 22:00:00
2025-11-28
Organisé par la bibliothèque municipale La Cluse et Mijoux
Dans le cadre du Festival littéraire Les Petites Fugues, la bibliothèque vous propose une rencontre avec Raphaël Meltz, auteur de nombreux écrits récits, scénarios de bande dessinée, essais, traductions et romans, dont le dernier Après paru en 2025 aux éditions Le Tripode. Suivie d’une dédicace. .
Bibliothèque municipale La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 48 60 bib.lacluseetmijoux@wanadoo.fr
