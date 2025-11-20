Les Petites Fugues Grande rencontre avec Hélène Vignal Place Gudin Château-Chinon (Ville)
Les Petites Fugues Grande rencontre avec Hélène Vignal
Place Gudin Centre Culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) Nièvre
Début : 2025-11-20 18:00:00
fin : 2025-11-20 20:00:00
2025-11-20
Grande rencontre Le livre peut-il me donner envie de participer au monde ? avec Hélène Vignal
Lire, est-ce compter des mots, ou bien se laisser traverser par ce qui nous émeut,
nous bouscule, nous révolte ou nous enflamme ?
Depuis vingt ans, Hélène Vignal écoute les jeunes gens leurs mots, leurs
silences, leurs dégoûts et leurs appétits. Elle sait que le livre n’est pas une leçon
à apprendre, mais une rencontre à vivre, sans doute avant tout avec soi-même.
À travers son propre parcours, et plutôt que de regretter la rencontre souvent
manquée entre un livre et un adolescent, elle cherchera avec nous à comprendre
comment une étincelle peut surgir et si un court récit, un personnage, une
simple phrase pouvaient donner envie de regarder autrement son quotidien, son
territoire, son époque ? Et si, sans pour autant être grand lecteur , il suffisait
d’une voix, d’un mot, d’une image pour soudain se sentir relié au monde et avoir
envie d’y prendre part ?
Parents, élèves, habitants de tous âges venez écouter, discuter, et (qui sait ?)
découvrir dans la littérature jeunesse une ressource insoupçonnée…! .
Place Gudin Centre Culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 08 64 mediatheque@ville-chateau-chinon.fr
