Les Petites Fugues Grande rencontre avec Hélène Vignal Place Gudin Château-Chinon (Ville)

Les Petites Fugues Grande rencontre avec Hélène Vignal

Place Gudin Centre Culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 18:00:00

fin : 2025-11-20 20:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Grande rencontre Le livre peut-il me donner envie de participer au monde ? avec Hélène Vignal

Lire, est-ce compter des mots, ou bien se laisser traverser par ce qui nous émeut,

nous bouscule, nous révolte ou nous enflamme ?

Depuis vingt ans, Hélène Vignal écoute les jeunes gens leurs mots, leurs

silences, leurs dégoûts et leurs appétits. Elle sait que le livre n’est pas une leçon

à apprendre, mais une rencontre à vivre, sans doute avant tout avec soi-même.

À travers son propre parcours, et plutôt que de regretter la rencontre souvent

manquée entre un livre et un adolescent, elle cherchera avec nous à comprendre

comment une étincelle peut surgir et si un court récit, un personnage, une

simple phrase pouvaient donner envie de regarder autrement son quotidien, son

territoire, son époque ? Et si, sans pour autant être grand lecteur , il suffisait

d’une voix, d’un mot, d’une image pour soudain se sentir relié au monde et avoir

envie d’y prendre part ?

Parents, élèves, habitants de tous âges venez écouter, discuter, et (qui sait ?)

découvrir dans la littérature jeunesse une ressource insoupçonnée…! .

Place Gudin Centre Culturel Condorcet Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 08 64 mediatheque@ville-chateau-chinon.fr

English : Les Petites Fugues Grande rencontre avec Hélène Vignal

German : Les Petites Fugues Grande rencontre avec Hélène Vignal

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Petites Fugues Grande rencontre avec Hélène Vignal Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2025-10-28 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)