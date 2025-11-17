Les Petites Fugues Projection ciné & bal littéraire avec Gilles Marchand Salle des fêtes Ouroux-en-Morvan
Les Petites Fugues Projection ciné & bal littéraire avec Gilles Marchand
Salle des fêtes 6, chemin du Bouchot Ouroux-en-Morvan Nièvre
Gratuit
Début : 2025-11-17 18:00:00
fin : 2025-11-17 20:30:00
2025-11-17
Projection ciné & bal littéraire
Dans l’ancienne gare du tacot d’Ouroux-en-Morvan, devenue salle des fêtes, Gilles
Marchand nous convie à remonter le temps, terminus Trente glorieuses. La soirée
débutera par la projection du court-métrage L’Amour existe (1961) de Maurice
Pialat premier film, poétique et politique, qui questionne les effets du progrès
sur l’humain et les paysages.
À l’issue de cette projection, l’auteur s’entretiendra de son dernier roman, Les
Promesses orphelines (Les Forges de Vulcain, 2025), avec Lisa Zouhri, bibliothé-
caire au sein du réseau de lecture publique des Grands lacs.
Puis place à la musique et aux textes les lecteurs volontaires du territoire, avec
la complicité de la compagnie du TéATr’éPROUVète, vous invitent à un bal littéraire… Alors, on danse ?
Avec les lecteurs volontaires du festival
Mise en voix et en espace compagnie du TéATr’éPROUVèTe
Livres proposés à la vente par la librairie Le Goût des mots de Château-Chinon
Entrée libre
Buffet partagé
Durée 2h .
