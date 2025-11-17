Les Petites Fugues Projection ciné & bal littéraire avec Gilles Marchand Salle des fêtes Ouroux-en-Morvan

Les Petites Fugues Projection ciné & bal littéraire avec Gilles Marchand

Salle des fêtes 6, chemin du Bouchot Ouroux-en-Morvan Nièvre

Gratuit

Début : 2025-11-17 18:00:00

fin : 2025-11-17 20:30:00

2025-11-17

Projection ciné & bal littéraire

Dans l’ancienne gare du tacot d’Ouroux-en-Morvan, devenue salle des fêtes, Gilles

Marchand nous convie à remonter le temps, terminus Trente glorieuses. La soirée

débutera par la projection du court-métrage L’Amour existe (1961) de Maurice

Pialat premier film, poétique et politique, qui questionne les effets du progrès

sur l’humain et les paysages.

À l’issue de cette projection, l’auteur s’entretiendra de son dernier roman, Les

Promesses orphelines (Les Forges de Vulcain, 2025), avec Lisa Zouhri, bibliothé-

caire au sein du réseau de lecture publique des Grands lacs.

Puis place à la musique et aux textes les lecteurs volontaires du territoire, avec

la complicité de la compagnie du TéATr’éPROUVète, vous invitent à un bal littéraire… Alors, on danse ?

Avec les lecteurs volontaires du festival

Mise en voix et en espace compagnie du TéATr’éPROUVèTe

Livres proposés à la vente par la librairie Le Goût des mots de Château-Chinon

Entrée libre

Buffet partagé

Durée 2h .

bibliotheques@ccmorvan.fr

