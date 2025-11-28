LES PETITES FUGUES rencontre avec Caroline DEYNS BIBLIOTHEQUE DE CHAMPAGNEY Champagney

LES PETITES FUGUES rencontre avec Caroline DEYNS

BIBLIOTHEQUE DE CHAMPAGNEY 24 Grande rue Champagney Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités ouverte à tous.

Dans le cadre du festival littéraire itinérant, Les Petites Fugues, nous recevrons Caroline Deyns, enseignante et écrivaine. Originaire de Valenciennes, dans le Nord, elle vit et travaille actuellement à Besançon, dans le Doubs. Son dernier roman MURmur est paru en 2023.

Caroline Deyns est l’auteure de plusieurs romans. Ses livres sont actuellement disponibles au prêt à la médiathèque de Champagney. Par la suite, ils retourneront à la Médiathèque Départementale de Haute-Saône et pourront être réservés par notre intermédiaire.

Le vendredi 28 novembre 2025 à 20h00. La rencontre aura lieu le vendredi 28 novembre à 20h à la mairie de Champagney .

BIBLIOTHEQUE DE CHAMPAGNEY 24 Grande rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 16 91 bibli.champagney@ccrc70.fr

English : LES PETITES FUGUES rencontre avec Caroline DEYNS

German : LES PETITES FUGUES rencontre avec Caroline DEYNS

Italiano :

Espanol :

L’événement LES PETITES FUGUES rencontre avec Caroline DEYNS Champagney a été mis à jour le 2025-11-07 par RONCHAMP TOURISME