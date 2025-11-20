Les Petites Fugues Rencontre avec Estelle Sarah Bulle Médiathèque Bletterans
Les Petites Fugues Rencontre avec Estelle Sarah Bulle Médiathèque Bletterans jeudi 20 novembre 2025.
Les Petites Fugues Rencontre avec Estelle Sarah Bulle
Médiathèque Chemin de la Foule Bletterans Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 14:00:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Préparée et animée par une classe de 3ème du collège du Parc, venez découvrir l’œuvre solaire d’Estelle Sarah Bulle.
Une séance de dédicace sera prévue à l’issue de la rencontre en présence de la librairie des Arcades de Lons-Le-Saunier. .
Médiathèque Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 47 75 mediatheque@bressehauteseille.fr
English : Les Petites Fugues Rencontre avec Estelle Sarah Bulle
German : Les Petites Fugues Rencontre avec Estelle Sarah Bulle
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Petites Fugues Rencontre avec Estelle Sarah Bulle Bletterans a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme JurAbsolu