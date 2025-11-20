Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Petites Fugues Rencontre avec Estelle Sarah Bulle Médiathèque Bletterans jeudi 20 novembre 2025.

Médiathèque Chemin de la Foule Bletterans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-20 14:00:00
fin : 2025-11-20

2025-11-20

Préparée et animée par une classe de 3ème du collège du Parc, venez découvrir l’œuvre solaire d’Estelle Sarah Bulle.
Une séance de dédicace sera prévue à l’issue de la rencontre en présence de la librairie des Arcades de Lons-Le-Saunier.   .

Médiathèque Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 47 75  mediatheque@bressehauteseille.fr

