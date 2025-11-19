Les Petites Fugues Rencontre avec Hélène Vignal Brassy

Les Petites Fugues Rencontre avec Hélène Vignal

4-22, D171 Brassy Nièvre

Début : 2025-11-19 18:30:00

fin : 2025-11-19 20:30:00

2025-11-19

Rencontre-dégustation autour d’Hélène Vignal imaginée par la bibliothèque, avec la micro-brasserie Odile t’en brasse.

Hélène Vignal est née en pleine révolution, en mai 1968 à Paris. Elle travaille dans le domaine social et des politiques publiques, tout en se consacrant à l’écriture. Elle publie une quinzaine de romans jeunesse et ados aux éditions du Rouergue, dont Casseurs de solitudes (2014), Si l’on me tend l’oreille (2019). À travers ses récits, elle explore le monde avec un intérêt constant pour la réalité sociale et la confrontation entre intime et collectif. En 2021 paraît Queen Kong, aux éditions Thierry Magnier, dans la collection L’Ardeur . Pépite d’or du Salon du livre jeunesse de Montreuil, ce roman intense et court traite du désir de liberté,

de la violence sociale face à la sexualité féminine, et du harcèlement à travers les réseaux sociaux. Il campe une adolescente forte et réfléchie, déterminée à conserver la liberté de disposer de son corps.

Dernière parue, Romance à la découpe (Thierry Magnier, 2024) questionne sur un ton enlevé, libre et vif nos représentations de l’amour et de la séduction. .

