Les petites graines Bonnat
Les petites graines Bonnat vendredi 5 décembre 2025.
Les petites graines
Le chai Bonnat Creuse
Les petites Graines
11h-12h
Expérimente une pratique respiratoire pour ton corps, ton esprit. Découvre des mouvements qui stimulent ton organisme et … laisse faire…
SUR INSCRIPTION
–> Le Chai .
Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr
