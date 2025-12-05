Les petites graines Bonnat

Les petites graines

Le chai Bonnat Creuse

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19

Les petites Graines

11h-12h

Expérimente une pratique respiratoire pour ton corps, ton esprit. Découvre des mouvements qui stimulent ton organisme et … laisse faire…

SUR INSCRIPTION

Gratuit

–> Le Chai .

Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr

