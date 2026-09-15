Les petites graines Bonnat
mardi 15 septembre 2026 · Bonnat
Informations pratiques
Bonnat
Les petites graines
Le chai Bonnat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 17:00:00
fin : 2026-12-01 18:00:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-13 2026-10-20 2026-10-27 2026-11-03 2026-11-10 2026-11-17 2026-11-24 2026-12-01 2026-12-08 2026-12-15 2026-12-22 2026-12-29
Les petites Graines
Les mardis
17h à 18h
Expérimente une pratique respiratoire pour ton corps, ton esprit. Découvre des mouvements qui stimulent ton organisme et … laisse faire…
SUR INSCRIPTION
Gratuit
–> Le Chai .
Le chai Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 56 01 76 lechai@portesdelacreuseenmarche.fr
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English : Les petites graines
L’événement Les petites graines Bonnat a été mis à jour le 2026-09-10 par Portes de la Creuse en Marche
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