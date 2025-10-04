Les petites histoires bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes

Les petites histoires bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes samedi 4 octobre 2025.

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:15

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:15

Un doux moment de lecture pour éveiller les tout-petits au plaisir des mots et des images, guidés par les voix bienveillantes de vos bibliothécaires. Une invitation à partager, rêver et grandir ensemble au fil des histoires.

bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84 rue d’Angleterre 35200 Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 91 https://www.bibliotheques.rennes.fr/

Jean Adrien Morandeau