Les petites histoires clinquantes lecture de contes Rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax

Les petites histoires clinquantes lecture de contes Rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax samedi 18 octobre 2025.

Les petites histoires clinquantes lecture de contes

Rue des Bruyères Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Les associations team sama et APGL en collaboration avec la médiathèque de St Paul les Dax et la CAF accueillent la compagnie de théâtre La Maison Clinquante. Au programme lectures-spectacles inclusives de livres jeunesse, racontées et jouées par la Drag-Queen Marie-Thérèse et le Drag-King Liv Belluggio.

Le marquis Livio de Belluggio et sa partenaire la Duchesse Marie-Thérèse vous proposent des lectures spectacles à apprécier à partir de 2 ans. Grâce à des livres jeunesse bien choisis Marie-Thérèse et Livio abordent des sujets comme le sexisme, l’égalité et les stéréotypes de genre. Des petites histoires pour faire questionner les enfants et les adultes sur ces sujets, avec humour et poésie.

La séance sera suivie d’échanges avec les enfants, leurs adultes et les comédien·nes.

Un goûter et des paillettes seront proposés gratuitement avant la séance dès 16h. .

Rue des Bruyères Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine samanuscrit@gmail.com

English : Les petites histoires clinquantes lecture de contes

German : Les petites histoires clinquantes lecture de contes

Italiano :

Espanol : Les petites histoires clinquantes lecture de contes

L’événement Les petites histoires clinquantes lecture de contes Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Grand Dax