« Les PETITES histoires de Bidouille » – l’heure du conte des 0-3 ans Bibliothèque Benoîte Groult Paris

« Les PETITES histoires de Bidouille » – l’heure du conte des 0-3 ans Bibliothèque Benoîte Groult Paris samedi 13 septembre 2025.

Bidouille, c’est notre petite mascotte orange, qui adore lire des histoires aux bébés.



Avec ses bibliothécaires, Bidouille vous propose de découvrir des premiers albums ou des imagiers, d’écouter des comptines et d’interpréter des jeux des doigts.

Chaque 2ème samedi du mois, à 10h30, venez vous régaler de nos histoires. On ne le dira jamais assez, les livres, c’est bon pour les bébés !

Inscrivez-vous à la séance de ce mois-ci sur notre page billetweb. Et notez dès à présent la date du RDV suivant : samedi 11 octobre.

Réservation fortement conseillée (nombre de places limité)

Face au succès de ce RDV des tout-petits, nous vous recommandons fortement de réserver vos places.

Par ailleurs, afin de permettre au plus GRAND nombre de PETITS d’écouter nos histoires, seul un parent pourra accompagner son ou ses enfants. Merci de votre compréhension.



Et pour les grands frères et les grandes sœurs, Bidouille raconte aussi des histoires pour les grands l’après-midi même, de 17h à 17h40.

Il n’y a pas d’âge pour prendre goût aux histoires, aux images et à la lecture. Une fois par mois, nous donnons RDV aux bébés et à leurs parents pour un temps de lecture adapté aux toutes petites oreilles.

Ce rendez-vous mensuel prisé des tout-petits a lieu le deuxième samedi de chaque mois, à 10h30.

Le samedi 13 septembre 2025

de 10h30 à 11h00

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr

Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-13T13:30:00+02:00

fin : 2025-09-13T14:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-13T10:30:00+02:00_2025-09-13T11:00:00+02:00

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/