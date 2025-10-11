« Les PETITES histoires de Bidouille » – l’heure du conte des 0-3 ans en OCTOBRE Bibliothèque Benoîte Groult Paris

« Les PETITES histoires de Bidouille » – l’heure du conte des 0-3 ans en OCTOBRE Bibliothèque Benoîte Groult Paris samedi 11 octobre 2025.

Bidouille, c’est notre petite mascotte orange, qui adore lire des histoires.



Avec ses bibliothécaires, Bidouille vous propose de découvrir des premiers albums, des imagiers, d’écouter des comptines et d’interpréter des jeux des doigts.

Un samedi par mois, à 10h30, venez vous régaler de nos histoires. On ne le dira jamais assez, les livres, c’est bon pour les bébés !

Retrouvez tous nos évènements sur réservation en ligne sur billetweb

Rendez vous suivant le 8 novembre pour une heure du conte spéciale… informations à venir.

À noter Réservation obligatoire (nombre de places limité)

Afin de permettre au plus GRAND nombre de PETITS d’écouter nos histoires, un seul parent peut accompagner son ou ses enfants.



Et pour les grands frères et les grandes sœurs, Bidouille raconte aussi des histoires le même jour à 17h (à partir de 4 ans).

Il n’y a pas d’âge pour prendre goût aux histoires, aux images et à la lecture. Une fois par mois, nous donnons RDV aux bébés et à leurs parents pour un temps de lecture adapté aux toutes petites oreilles. Ce rendez-vous mensuel prisé des tout-petits a lieu le deuxième samedi de chaque mois, à 10h30.

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h30 à 11h00

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr via le lien ci-dessous

Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr