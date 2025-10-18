Les petites histoires de la Collégiale Saint-Mexme Ancienne abbaye Saint-Mexme Chinon

tourisme@azay-chinon-valdeloire.com – 02 47 93 17 85

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T15:15:00

Fin : 2025-10-19T14:30:00 – 2025-10-19T15:15:00

Certains y ont tenu un stand à l’occasion d’une brocante, d’autres y ont fait la fête. Il y en qui y ont joué du théâtre ou des concerts et il y en a qui ont assisté à ces spectacles. Peut-être y avez-vous découvert des expositions ou y avez-vous exposé vos créations. Beaucoup y auront été à l’école et quelques-uns se souviendront y avoir enseigné ou travaillé. Et même, peut-être êtes-vous passé devant sans la remarquer.

La Collégiale Saint-Mexme fait partie du paysage de Chinon. Elle a marqué de sa silhouette et de son décor la vie des habitants. Mais connaissez-vous son histoire ?

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, dédiée en 2025 aux édifices qui constituent notre quotidien, la plus vieille dame de pierre de la ville n’aura plus de secret pour vous : partez à la découverte de ce haut lieu d’art et d’histoire et affutez votre regard en compagnie d’une guide passionnée pour ne rien rater des trésors patrimoniaux qui s’y cachent.

Ancienne abbaye Saint-Mexme 1 Av. Saint-Lazare, 37500 Chinon, France Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Monastère implanté au Ve siècle par Saint-Mexme, disciple de Saint-Martin. Principal édifice religieux de la ville jusqu’à la Révolution.

©Ville de Chinon