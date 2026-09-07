Les petites histoires de Morgane, Médiathèque Denis Diderot, Espira-de-l’Agly

Informations pratiques

Les petites histoires de Morgane Vendredi 2 octobre, 17h00 Médiathèque Denis Diderot Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00

Avec Morgane, les histoires se transforment en sortilèges !

Ce vendredi, ouvre grand tes oreilles : les livres s’illuminent, les personnages chuchotent, et les aventures prennent vie comme par enchantement.

Un petit moment féerique pour rêver, voyager et laisser la magie des mots t’emporter.

Médiathèque Denis Diderot Impasse Teulière, 66600 Espira-de-l’Agly Espira-de-l’Agly 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie 0430444830 https://www.espira.com/culture/ Médiathèque Denis DIDEROT – Maison du savoir Impasse Teulière, Espira-de-l’Agly, France

Biblis en folie 2026

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