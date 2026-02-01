Les petites histoires gourmandes Florange
Les petites histoires gourmandes Florange samedi 7 février 2026.
Les petites histoires gourmandes
51 avenue de Lorraine Florange Moselle
Gratuit
Gratuit
Samedi 2026-02-07 10:00:00
2026-02-07 11:00:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-04-11
Des histoires pour vous ouvrir l’appétit, un p’tit-déj’ en famille mais avec les copains aussi ! Le rendez-vous parfait pour les amoureux des mots et des gâteaux !
Sur inscriptionEnfants
51 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 44 90 mediatheque@mairie-florange.fr
English :
Stories to whet your appetite, a breakfast with the family and friends too! The perfect get-together for lovers of words and cakes!
Registration required
