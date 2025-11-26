Les Petites histoires Médiathèque Mazet-Saint-Voy

Les Petites histoires

Médiathèque Le Bourg Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2025-11-26 10:00:00

fin : 2025-11-26

Les Petites Histoires sur le thème Trop c’est trop ! Lectures pour les enfants de 2 à 7 ans accompagnés.

Médiathèque Le Bourg Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 09 10

English :

Les Petites Histoires on the theme Too much is too much! Readings for accompanied children aged 2 to 7.

German :

Les Petites Histoires zum Thema Zu viel ist zu viel! Lesungen für Kinder von 2 bis 7 Jahren in Begleitung.

Italiano :

Les Petites Histoires sul tema Quando è troppo è troppo! Letture per bambini accompagnati dai 2 ai 7 anni.

Espanol :

Les Petites Histoires sobre el tema ¡Basta ya! Lecturas para niños de 2 a 7 años acompañados.

