Les petites histoires Médiathèque Pleine-Fougères

Les petites histoires Médiathèque Pleine-Fougères samedi 25 octobre 2025.

Les petites histoires

Médiathèque 2 Rue William Éon Pleine-Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:30:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Des histoires racontées pour les enfants de 0 à 6 ans.

10h30 0 à 3 ans

11h 3 à 6 ans .

Médiathèque 2 Rue William Éon Pleine-Fougères 35610 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 64 58

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les petites histoires Pleine-Fougères a été mis à jour le 2025-10-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel