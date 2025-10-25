Les petites histoires Médiathèque Pleine-Fougères
Les petites histoires Médiathèque Pleine-Fougères samedi 25 octobre 2025.
Les petites histoires
Médiathèque 2 Rue William Éon Pleine-Fougères Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 10:30:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Des histoires racontées pour les enfants de 0 à 6 ans.
10h30 0 à 3 ans
11h 3 à 6 ans .
Médiathèque 2 Rue William Éon Pleine-Fougères 35610 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 48 64 58
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les petites histoires Pleine-Fougères a été mis à jour le 2025-10-21 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel