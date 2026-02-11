Les petites lèvres Couffé

Les petites lèvres

1 Rue des Marronniers Couffé Loire-Atlantique

Théâtre et musique, dns le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes

Les Petites Lèvres, ce sont quatre jeunes féministes humanistes, qui se sont rencontrées lors d’un atelier chant au conservatoire de Poitiers.

Après 9 mois de gestation, elles montent un spectacle autour du féminisme, de la virilité ou encore de la sexualité et du plaisir féminin avec humour et diversité.

L?eur répertoire inclut des genres variés comme le Rn’B, la pop et la chanson française. Elles réinterprètent des titres comme Blurred Lines et Run for Your Life des Beatles.

Le concert inclut des personnages pour guider le public à travers les thèmes abordés. .

English :

Theater and music, as part of International Women’s Rights Day

