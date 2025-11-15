Les petites mains créatives Médiathèque de Morbier Morbier

Les petites mains créatives

Médiathèque de Morbier 24 Place du Crétet Morbier Jura

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 11:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Création d’un cadre lumineux en bois, esprit nature. A partir de 6 ans. Durée 1h30. Participation de 12€ pour le matériel. Sur inscription. .

Médiathèque de Morbier 24 Place du Crétet Morbier 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 38 92 mediatheque@arcade-cchj.fr

