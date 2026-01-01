Les petites mains créatives Médiathèque de Morbier Morbier

Les petites mains créatives

Médiathèque de Morbier
24 Place du Crétet
Morbier
Jura

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 11:00:00

2026-01-17

Décoration d’un tambourin. A partir de 3 ans. Durée 1h. Participation de 10€ pour le matériel. Sur inscription. .

+33 3 84 33 38 92
mediatheque@arcade-cchj.fr

