Les Petites Mains de l’Histoire – balade théâtralisée autour du patrimoine Église Saint-Annouarn Peumerit

Rendez-vous : église Saint-Annouarn, Peumerit.

Circuit de 3,1 km.

Nombre de places limité (40).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

« Les Petites Mains de l’Histoire » est un projet de spectacle de rue, qui propose aux publics de découvrir le patrimoine de leur commune sous un angle nouveau. Le public s’élance dans les rues… Mais la déambulation se voit rapidement animée par l’apparition intempestive de personnages illustres, petites gens et autres fantômes en tous genres. La grande Histoire fait ainsi irruption dans la petite, avec une bonne dose de jeu, d’humour, d’anachronisme assumé et d’échos subtils aux bouillonnements de notre temps.

Église Saint-Annouarn 29710 Peumérit Peumerit 29710 Finistère Bretagne 0298544904 http://www.cchpb.bzh culture@cchpb.com Parking à proximité (Hent ar Skol)

StrolladLaObra