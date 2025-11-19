Les petites mains symphonique – Les 20 ans ! Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

Auditions, concert exceptionnel : une mise en valeur des jeunes talents venus de tous horizons à travers la pratique orchestrale et vocale.

Association créée par Eric du Faÿ (professeur de cor au CMA17)

16e édition

Programme à découvrir prochainement

Afin de faire de cet événement un moment unique et à la hauteur des 20 ans des petites mains symphoniques

un week-end festif se prépare… auditions, concert exceptionnel. Une mise en valeur des jeunes talents venus de tous horizons à travers la pratique orchestrale et vocale.

Du samedi 10 janvier 2026 au dimanche 11 janvier 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T01:00:00+01:00

fin : 2026-01-12T00:59:59+01:00

Date(s) :

Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS