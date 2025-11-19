Les petites mains symphonique – Les 20 ans ! Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS
Les petites mains symphonique – Les 20 ans ! Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS samedi 10 janvier 2026.
Auditions, concert exceptionnel : une mise en valeur des jeunes talents venus de tous horizons à travers la pratique orchestrale et vocale.
Association créée par Eric du Faÿ (professeur de cor au CMA17)
16e édition
Programme à découvrir prochainement
Afin de faire de cet événement un moment unique et à la hauteur des 20 ans des petites mains symphoniques
Du samedi 10 janvier 2026 au dimanche 11 janvier 2026 :
Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS