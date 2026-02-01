Les petites oreilles Amilly
Les petites oreilles Amilly mardi 24 février 2026.
56 Rue des Droits de l'Homme Amilly Loiret
Début : 2026-02-24 10:30:00
Une demie-heure de lectures à haute voix pour les bébés (parents et doudous acceptés)
Pour les 3-7 ans, sans réservation .
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
English :
Little ears
