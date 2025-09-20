Les petites oreilles Bédée
Les petites oreilles Bédée samedi 20 septembre 2025.
Les petites oreilles
5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine
Samedi 20 septembre 2025 de 10:30 à 11:30
Médiathèque de Bédée
Les lectures animées de Solène
Profitez d’un moment d’échanges et de partages autour des lectures de Solène.
Pour les 0-4 ans. Gratuit, inscription obligatoire .
5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04
