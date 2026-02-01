Les petites oreilles

5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:30:00

fin : 2026-02-07 11:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Le samedi 7 février de 10:30 à 11:30

Médiathèque de Bédée

Les lectures animées de Solène

Profitez d’un moment d’échanges et de partages autour des lectures de Solène.

Pour les 0-4 ans. Gratuit, inscription obligatoire .

5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les petites oreilles Bédée a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Montfort Communauté