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AGENDA · Bédée

Les petites oreilles Bédée

samedi 19 septembre 2026 · Bédée

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
5 Rue des Rosiers
Ville
35137 Bédée
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Bédée

Les petites oreilles

5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Le samedi 19 septembre de 10:30 à 11:30
Médiathèque de Bédée
Les lectures animées de Solène
Profitez d’un moment d’échanges et de partages autour des lectures de Solène.
Pour les 0-4 ans (accompagnés). Gratuit, inscription obligatoire   .

5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04 

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English :

L’événement Les petites oreilles Bédée a été mis à jour le 2026-09-09 par OT – Montfort Communauté

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