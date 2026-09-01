Les petites oreilles Bédée
samedi 19 septembre 2026 · Bédée
Informations pratiques
Bédée
Les petites oreilles
5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Le samedi 19 septembre de 10:30 à 11:30
Médiathèque de Bédée
Les lectures animées de Solène
Profitez d’un moment d’échanges et de partages autour des lectures de Solène.
Pour les 0-4 ans (accompagnés). Gratuit, inscription obligatoire .
5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04
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English :
L’événement Les petites oreilles Bédée a été mis à jour le 2026-09-09 par OT – Montfort Communauté
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