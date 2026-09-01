Informations pratiques

Bédée

Les Petites Oreilles

5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La médiathèque LaBulle vous propose un nouveau rendez-vous mensuel pour les tout-petits !

Profitez d’un moment de convivialité autour des lectures animées de Solène. Au programme ce mois-ci : la séparation.

Rendez-vous le samedi 19 septembre à 10h.

Pour les 0-4 ans. Sur réservation, gratuit. .

5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04

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English :

L’événement Les Petites Oreilles Bédée a été mis à jour le 2026-09-02 par OT – Montfort Communauté