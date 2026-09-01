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AGENDA · Bédée

Les Petites Oreilles Bédée

samedi 19 septembre 2026 · Bédée

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
5 Rue des Rosiers
Ville
35137 Bédée
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Bédée

Les Petites Oreilles

5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La médiathèque LaBulle vous propose un nouveau rendez-vous mensuel pour les tout-petits !
Profitez d’un moment de convivialité autour des lectures animées de Solène. Au programme ce mois-ci : la séparation.
Rendez-vous le samedi 19 septembre à 10h.
Pour les 0-4 ans. Sur réservation, gratuit.   .

5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04 

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English :

L’événement Les Petites Oreilles Bédée a été mis à jour le 2026-09-02 par OT – Montfort Communauté

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