Les Petites Oreilles Bédée
samedi 19 septembre 2026 · Bédée
Informations pratiques
Bédée
Les Petites Oreilles
5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La médiathèque LaBulle vous propose un nouveau rendez-vous mensuel pour les tout-petits !
Profitez d’un moment de convivialité autour des lectures animées de Solène. Au programme ce mois-ci : la séparation.
Rendez-vous le samedi 19 septembre à 10h.
Pour les 0-4 ans. Sur réservation, gratuit. .
5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Petites Oreilles Bédée a été mis à jour le 2026-09-02 par OT – Montfort Communauté
À voir aussi à Bédée (Ille-et-Vilaine)
- Atelier BD Bédée 26 septembre 2026
- Fête Bédée Tout Terrain Bédée 26 septembre 2026
- Festival de BD PRE EN BULLES Bédée 27 septembre 2026
- Festival Pré en bulles Salle des fêtes Bédée 27 septembre 2026
- Marche Rose – Octobre Rose Bédée 3 octobre 2026