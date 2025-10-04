Les petites oreilles Bibliothèque-Ludothèque Annie-Fratellini Angers

Gratuit pour les tout-petits et leurs accompagnants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:15:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T11:15:00

Des histoires en musique, chansons et comptines pour les tout-petits de 1 à 4 ans.

Bibliothèque-Ludothèque Annie-Fratellini 2 mail Clément Pasquereau- 49100 ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 (0)2-41-81-89-93 https://bibliotheques.angers.fr https://www.facebook.com/BM.Angers/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 81 89 93 »}] La bibliothèque Annie-Fratellini se situe, depuis 2008, au sein de la première Cité Educative de la ville, dans le quartier Deux Croix Banchais qui compte 11 000 habitants. Sa localisation lui permet d’être à proximité de nombreux partenaires associatifs notamment dédiés à l’enfance. La ludothèque qui lui est rattachée est actuellement implantée dans la maison de quartier Marcelle Menet juste en face.

Avec une surface de 350 m², elle propose environ 27 000 documents, des collections pour les adultes et la jeunesse, un fonds musique : CD, Partitions, DVD musicaux et un piano accessible à tout musicien ! Elle offre aussi une collection de films pour le jeune public.

Son équipe est composée de 5 bibliothécaires et 2 ludothécaires.

Son identité s’articule autour de 3 axes :

Une approche musicale en lien avec le conservatoire situé à proximité,

Des médiations autour de la littérature jeunesse en lien avec l’école Annie Fratellini qui est en accès direct avec la bibliothèque,

Une démarche éducative autour du jeu avec la ludothèque.

La bibliothèque propose des concerts («Fratellini on the rocks »), développe des animations autour de la musique et des langues étrangères (découvrez le livre-CD « 1,2,3 Couleurs »), mais aussi : ateliers, jeux, accueils bébés lecteurs, heures du conte, « ciné-livre », « applis mini », spectacles, .. Tramway et bus à proximité

@Freepik