LES PETITES OREILLES Des histoires, des chansons, des comptines pour les 0-4 ans La Loupe

La Loupe Eure-et-Loir

Début : 2025-07-18 10:00:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

La médiathèque propose Les petites oreilles, des histoires, des chansons, des comptines pour les enfants de 0 à 4 ans le vendredi 18 juillet à 10h.

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 94 37

English :

The mediatheque offers Les petites oreilles, stories, songs and nursery rhymes for children aged 0 to 4 on Friday, July 18 at 10am.

German :

Die Mediathek bietet Les petites oreilles, Geschichten, Lieder und Reime für Kinder von 0 bis 4 Jahren am Freitag, den 18. Juli um 10 Uhr an.

Italiano :

La biblioteca multimediale propone Les petites oreilles, storie, canzoni e filastrocche per bambini da 0 a 4 anni, venerdì 18 luglio alle 10.00.

Espanol :

La biblioteca multimedia propone Les petites oreilles, cuentos, canciones y rimas infantiles para niños de 0 a 4 años, el viernes 18 de julio a las 10 h.

