LES PETITES OREILLES DU MERCREDI ! Place Jean-Jaurès Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Ramonville-Saint-Agne

LES PETITES OREILLES DU MERCREDI !

Place Jean-Jaurès Médiathèque Simone de Beauvoir, Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 11:00:00

fin : 2026-09-16 12:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Lecture d’histoires pour éveiller la curiosité des tout-petits !

Animée par l’équipe de la Médiathèque.

De 0 à 3 ans.

Gratuit, sur inscription. La présence d’un parent est obligatoire.

Pour laisser le plus de place possible aux petits, merci de ne prévoir qu’un seul adulte accompagnateur par enfant.

_**Toutes nos animations sont ouvertes à tous, gratuites, sur inscription.**_

_**Pensez à réserver vos places au 05 61 73 51 56, à l’accueil de la médiathèque ou en ligne sur notre site !**_

_**L’animation commence à l’heure. Merci de vous présenter 15 min avant le début de l’atelier.**_ .

Place Jean-Jaurès Médiathèque Simone de Beauvoir, Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 51 56

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English :

Storytime to spark curiosity in toddlers!

L’événement LES PETITES OREILLES DU MERCREDI ! Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE