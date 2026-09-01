LES PETITES OREILLES DU MERCREDI ! Place Jean-Jaurès Ramonville-Saint-Agne
mercredi 16 septembre 2026 · Place Jean-Jaurès · Ramonville-Saint-Agne
Informations pratiques
Ramonville-Saint-Agne
LES PETITES OREILLES DU MERCREDI !
Place Jean-Jaurès Médiathèque Simone de Beauvoir, Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 11:00:00
fin : 2026-09-16 12:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Lecture d’histoires pour éveiller la curiosité des tout-petits !
Animée par l’équipe de la Médiathèque.
De 0 à 3 ans.
Gratuit, sur inscription. La présence d’un parent est obligatoire.
Pour laisser le plus de place possible aux petits, merci de ne prévoir qu’un seul adulte accompagnateur par enfant.
_**Toutes nos animations sont ouvertes à tous, gratuites, sur inscription.**_
_**Pensez à réserver vos places au 05 61 73 51 56, à l’accueil de la médiathèque ou en ligne sur notre site !**_
_**L’animation commence à l’heure. Merci de vous présenter 15 min avant le début de l’atelier.**_ .
Place Jean-Jaurès Médiathèque Simone de Beauvoir, Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 73 51 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Storytime to spark curiosity in toddlers!
L’événement LES PETITES OREILLES DU MERCREDI ! Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne)
- DÎNER DANS LE NOIR À MONTJOIE Domaine de Montjoie Ramonville Ramonville-Saint-Agne 18 septembre 2026
- AIR COMPAGNIE OLIPHANT Port Sud, Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne 18 septembre 2026
- Journée européenne du Patrimoine, Ramonville, Ramonville-Saint-Agne 19 septembre 2026
- Visite du Fablab et atelier DIY, Le FabRiquet, Ramonville-Saint-Agne 19 septembre 2026
- YOGA & BRUNCH Domaine de Montjoie Ramonville Ramonville-Saint-Agne 20 septembre 2026