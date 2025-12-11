Les petites oreilles Rue Henri Dignac Égletons
Les petites oreilles Rue Henri Dignac Égletons samedi 7 février 2026.
Les petites oreilles
Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Découvrez des histoires pleines de tendresse pour les plus petits.
Bibliothèque Municipale Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .
Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr
English :
L’événement Les petites oreilles Égletons a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières