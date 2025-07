Les petites oreilles en vacances Lecture de 0 à 4 ans Altkirch

1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mardi 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-15 10:30:00

2025-07-15

Partagez des moments privilégiés où les tout-petits s’émerveillent en découvrant la douceur des livres et des comptines. Sur inscription.

Partagez des moments privilégiés où les tout-petits s’émerveillent en découvrant la douceur des livres et des comptines.

Une belle occasion de s’amuser, d’échanger et de renforcer les liens, tout en éveillant les sens et l’imagination et en favorisant le goût de la lecture, dès le plus jeune âge. .

1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@alsace.eu

English :

Share special moments with your little ones as they marvel at the sweetness of books and nursery rhymes. Registration required.

German :

Teilen Sie besondere Momente, in denen die Kleinen über die Sanftheit von Büchern und Reimen staunen. Nach Anmeldung.

Italiano :

Condividete momenti speciali con i vostri piccoli mentre si meravigliano della dolcezza dei libri e delle filastrocche. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Comparta momentos especiales con sus pequeños mientras se maravillan con la dulzura de los libros y las canciones infantiles. Inscripción obligatoria.

L’événement Les petites oreilles en vacances Lecture de 0 à 4 ans Altkirch a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de tourisme du Sundgau