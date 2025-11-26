LES PETITES OREILLES Gignac
LES PETITES OREILLES Gignac vendredi 19 décembre 2025.
LES PETITES OREILLES
Gignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Les Petites Oreilles
Des histoires, comptines et jeux de doigts autour de l’hiver
pour patienter jusqu’au 24 décembre…
Pour les 0 3 ans 30 min .
Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83
English :
Les Petites Oreilles
German :
Les Petites Oreilles (Die kleinen Ohren)
Italiano :
Le Petites Oreilles
Espanol :
Les Petites Oreilles
L’événement LES PETITES OREILLES Gignac a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT