LES PETITES OREILLES

Gignac Hérault

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Les Petites Oreilles

Des histoires, comptines et jeux de doigts autour de l’hiver

pour patienter jusqu’au 24 décembre…

Pour les 0 3 ans 30 min .

Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83

