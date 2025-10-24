Les petites oreilles Histoires, chansons, comptines La Loupe
Les petites oreilles Histoires, chansons, comptines La Loupe vendredi 24 octobre 2025.
Les petites oreilles Histoires, chansons, comptines
La Loupe Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 10:00:00
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Des histoires, des chansons, des comptines pour les enfants de 0 à 4 ans.
C’est le vendredi 24 octobre 2025 à 10h à la médiathèque de La Loupe.
Sur réservation.
.
La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 94 37 bibliotheque@ville-la-loupe.com
English :
Stories, songs and nursery rhymes for children aged 0 to 4.
Friday October 24, 2025 at 10 a.m. at La Loupe media library.
Reservations required.
German :
Geschichten, Lieder und Reime für Kinder von 0 bis 4 Jahren.
Das ist am Freitag, den 24. Oktober 2025 um 10 Uhr in der Mediathek von La Loupe.
Mit Voranmeldung.
Italiano :
Storie, canzoni e filastrocche per bambini da 0 a 4 anni.
Venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 10 presso la biblioteca multimediale La Loupe.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Cuentos, canciones y rimas infantiles para niños de 0 a 4 años.
Viernes 24 de octubre de 2025 a las 10 h en la mediateca La Loupe.
Reserva obligatoria.
L’événement Les petites oreilles Histoires, chansons, comptines La Loupe a été mis à jour le 2025-09-06 par OTs DU PERCHE