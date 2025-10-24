Les petites oreilles Histoires, chansons, comptines La Loupe

Les petites oreilles Histoires

Les petites oreilles Histoires, chansons, comptines La Loupe vendredi 24 octobre 2025.

Les petites oreilles Histoires, chansons, comptines

La Loupe Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 10:00:00
fin : 2025-10-24

Date(s) :
2025-10-24

Des histoires, des chansons, des comptines pour les enfants de 0 à 4 ans.
C’est le vendredi 24 octobre 2025 à 10h à la médiathèque de La Loupe.
Sur réservation.
  .

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 94 37  bibliotheque@ville-la-loupe.com

English :

Stories, songs and nursery rhymes for children aged 0 to 4.
Friday October 24, 2025 at 10 a.m. at La Loupe media library.
Reservations required.

German :

Geschichten, Lieder und Reime für Kinder von 0 bis 4 Jahren.
Das ist am Freitag, den 24. Oktober 2025 um 10 Uhr in der Mediathek von La Loupe.
Mit Voranmeldung.

Italiano :

Storie, canzoni e filastrocche per bambini da 0 a 4 anni.
Venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 10 presso la biblioteca multimediale La Loupe.
Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Cuentos, canciones y rimas infantiles para niños de 0 a 4 años.
Viernes 24 de octubre de 2025 a las 10 h en la mediateca La Loupe.
Reserva obligatoria.

L’événement Les petites oreilles Histoires, chansons, comptines La Loupe a été mis à jour le 2025-09-06 par OTs DU PERCHE