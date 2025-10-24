Les petites oreilles Histoires, chansons, comptines La Loupe

La Loupe Eure-et-Loir

Début : 2025-10-24 10:00:00

2025-10-24

Des histoires, des chansons, des comptines pour les enfants de 0 à 4 ans.

C’est le vendredi 24 octobre 2025 à 10h à la médiathèque de La Loupe.

Sur réservation.

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 94 37 bibliotheque@ville-la-loupe.com

English :

Stories, songs and nursery rhymes for children aged 0 to 4.

Friday October 24, 2025 at 10 a.m. at La Loupe media library.

Reservations required.

German :

Geschichten, Lieder und Reime für Kinder von 0 bis 4 Jahren.

Das ist am Freitag, den 24. Oktober 2025 um 10 Uhr in der Mediathek von La Loupe.

Mit Voranmeldung.

Italiano :

Storie, canzoni e filastrocche per bambini da 0 a 4 anni.

Venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 10 presso la biblioteca multimediale La Loupe.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Cuentos, canciones y rimas infantiles para niños de 0 a 4 años.

Viernes 24 de octubre de 2025 a las 10 h en la mediateca La Loupe.

Reserva obligatoria.

