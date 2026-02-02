Les petites oreilles Kamishibai Rue Henri Dignac Égletons
Les petites oreilles Kamishibai Rue Henri Dignac Égletons samedi 11 avril 2026.
Les petites oreilles Kamishibai
Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Découvrez des histoires grâce à cette façon de conter japonaise !
Tout public.
Bibliothèque Municipale Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .
Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les petites oreilles Kamishibai
L’événement Les petites oreilles Kamishibai Égletons a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières