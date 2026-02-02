Les petites oreilles Kamishibai Rue Henri Dignac Égletons

Les petites oreilles Kamishibai

Découvrez des histoires grâce à cette façon de conter japonaise !

Tout public.

Bibliothèque Municipale Inscription au 05.55.93.99.92 ou bibliotheque@mairie-egletons.fr .

Rue Henri Dignac Bibliothèque Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr

