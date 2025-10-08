Les Petites oreilles Bibliothèque Municipale La Teste-de-Buch
Les Petites oreilles
Bibliothèque Municipale 2 Allée Clémenceau La Teste-de-Buch Gironde
Petite séance d’animation autour des contes, comptines et livres, proposées par Myriam Darmanté, conteuse.
Deux séances une première à 9h45 et une seconde à 10h30.
Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Durée de chaque accueil 30/40 minutes
Entre 12 et 15 enfants, sur inscription. .
