Les petites oreilles : le violoncelle, Bibliothèque du conservatoire, Bordeaux

Les petites oreilles : le violoncelle Mercredi 1 avril, 15h00 Bibliothèque du conservatoire Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T15:00:00+02:00 – 2026-04-01T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T15:00:00+02:00 – 2026-04-01T16:00:00+02:00

La bibliothèque du conservatoire convie les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents à un moment de lectures en musique, spécialement concocté pour les « petites oreilles » !

Au programme de ces rendez-vous, de belles histoires et un mini-concert proposé par les élèves du conservatoire.

Une parenthèse de découvertes et de douceur d’une demi-heure, pour transmettre aux plus jeunes le plaisir de rêver à travers la musique et l’imaginaire…

Après une pause de quelques mois, mercredi 1er avril à 15h, c’est le timbre rond et chaleureux du violoncelle qui viendra ravir petits et grands !

Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Bibliothèque du conservatoire 22 quai Sainte-Croix, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 33 94 46 »}] [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-les-petites-oreilles-le-violoncelle »}]

Un moment musical et conté pour les 3-6 ans. concert musique

© Conservatoire de Bordeaux